مصالحة في صيدا بين آل النقيب وصبح برعاية سعد والمقدح

تمت، اليوم السبت، مصالحة بين آل النقيب وآل صبح في مكتب التنظيم الشعبي الناصري في صيدا القديمة بجهود ورعاية الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، وعضو قيادة الساحة في حركة فتح اللواء منير المقدح، وبحضور أمين سر قطاع التنظيم محمد الرفاعي (أبو مصطفى)، وممثلين عن اللواء المقدح: الرائد فيليب المقدح، والرائد وليد الشاعر، بحضور حشد من الأصدقاء.

وألقى أبو مصطفى الرفاعي كلمة بالمناسبة رحب فيها بالحضور معتبراً أن ما حصل بين العائلتين أصبح من الماضي، مثمناً جهود ومباركة كل من سعد والمقدح.