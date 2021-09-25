لبنان

إطلاق نار في مخيّم البدّاوي

Lebanon 24
25-09-2021 | 20:03
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سُمِع اطلاق نار بشوارع متعدده في مخيم البداوي.
وأفادت معلومات عن تحرّك سياره اسعاف غير أن الأسباب ما زالت مجهولة.
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اطلاق نار

البداوي

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