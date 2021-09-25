لبنان

مجلس الوزراء يطلق اولويات العمل الحكومي

Lebanon 24
25-09-2021 | 23:02
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افادت "الديار" انه ستتم الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع يتم خلالها اطلاق العمل الحكومي وتحديد الاولويات وعلى رأسها خطة النهوض الاقتصادي التي ينطلق العمل بها من خلال العودة الى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وتؤكد مصادر مطلعة على الاستعدادات لـ «الديار» ان «الخطوة الاولى ستكون تشكيل اللجنة المفاوضة التي باتت شبه محسومة على ان تتم الموافقة عليها رسميا من قبل مجلس الوزراء، على ان ينكب المجلس الذي يؤكد ميقاتي انه اختاره فريق عمل موحد ليل نهار لوضع حد للانهيار ووضع خارطة طريق لانتشال البلد مما يتخبط به على ان يتم التحضير واتمام الاستعدادات للانتخابات بالتوازي نظرا للاهمية الكبرى التي يوليها المجتمع الدولي لانجاز الاستحقاق النيابي في موعده».

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