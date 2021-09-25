لبنان

قتيل وجريحان بحال حرجة في إشتباك مسلح عند مدخل مخيم البداوي

Lebanon 24
25-09-2021 | 23:48
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وقع اشكال فجر اليوم الأحد في مخيم البداوي بين عدد من الاشخاص وعناصر حاجز "الانتفاضة" عند مدخل مخيم البداوي شمال لبنان تخلله اشتباك مسلح بين الطرفين، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".

 

واصيب نتيجته 3 اشخاص نقلوا بحالة حرجة الى مستشفى الهلال داخل المخيم للعلاج وبعدها الى المستشفى الحكومي في القبة، ما لبث ان فارق احدهم الحياة متأثراً بجراحه و يدعى " ا.م"، والجريحان هما "ع.ع" و "ا.ع" حالتهما وصفت بالحرجة احدهما اصابته بالرأس و الآخر في الصدر .

 

وهدوء حذر يسود المخيم الآن حيث افادت المصادر ان حاجز الانتفاضة تم استلامه من القوة المشتركة في المخيم تجنباً لاي ردة فعل من اهل الضحية.

 

فيما عرف ان خلفيات الاشكال ناتجة عن استفزازات بين الطرفين.

المصدر: لبنان 24
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