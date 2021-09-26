لبنان

هذه هي أولى الخطوات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-09-2021 | 01:00
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من خلال بعض المؤشرات، التي يمكن إدراجها في خانة الإيجابيات، على رغم الوضع المأسوي الذي يعيشه اللبنانيون، يُستنتج أن الحكومة، ومن ضمن اولوياتها  المحدّدة في أجندة المواضيع السريعة التي تحتاج إلى معالجات فورية، ستضع في سلم هذه الأولويات البدء الفعلي والجدّي في البحث عن السبل الكفيلة بتأمين المحروقات، بإعتبارها مادة أساسية وحيوية لتسيير شؤون الناس، وإنهاء مشهد طوابير الذّل من أمام المحطات، وبالتالي تأمين المازوت الكافي لتمكين تشغيل المولدات البديلة وتزويد الناس بالطاقة الموازية، في إنتظار الحلول الإصلاحية في ملف الكهرباء

وفي المعلومات أن ثمة تعليمات قد أعطيت لوزير الطاقة الجديد لمعاودة التفاوض مع الجانب العراقي في محاولة لإزالة العراقيل التي طرأت على هذا الملف، والسير بمفاوضات جديدة وعلى اسس واضحة وسليمة

 

المصدر: لبنان 24

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