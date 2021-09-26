لبنان

موقف لافت لرئيس الجمهورية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-09-2021 | 01:30
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كان لافتًا موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في كلمته المتلفزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دعا فيها إلى إستئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود، وبرعاية أميركية

يذكر أن هذه المفاوضات كانت قد بدأت منتصف تشرين الأول الماضي في الناقورة، على أساس "إتفاق الإطار" الذي كان قد توصل إليه الرئيس نبيه بري بعد مفاوضات شاقة مع الأميركيين إستمرت سنوات

إلاّ أن هذه المفاوضات ما لبثت أن توقفت بسبب أكثر من تغيير: التغيير في الرئاسة الأميركية، وفي الحكومة الإسرائيلية، وفي الموقف اللبناني.  

ولم يتسنَ  معرفة الأسباب التي حدت برئيس الجمهورية إلى إتخاذ هكذا موقف، من دون أن تتوضح الصورة حول أرجحية حصول أي متغيرات جديدة أملت إتخاذ هذا الموقف

المصدر: لبنان 24

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