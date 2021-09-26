عبدالله: هل التنقيب عن ثروتنا النفطية ما زال ينتظر الإشارة الخضراء؟

هل التنقيب عن ثروتنا النفطية والغازية ما زال ينتظر الأشارة الخضراء من الرعاة الدوليين والأقليميين؟
متى ستعود توتال لمتابعة عملها؟
ماذا ننتظر للبدء بتحريك ملفات باقي البلوكات؟
هل يمنع علينا ونمنع أنفسنا من دخول نادي الدول المنتجة للنفط؟
أسئلة موجهة للوزارة والهيئة المعنية بالملف!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 26, 2021
هل التنقيب عن ثروتنا النفطية والغازية ما زال ينتظر الأشارة الخضراء من الرعاة الدوليين والأقليميين؟
متى ستعود توتال لمتابعة عملها؟
ماذا ننتظر للبدء بتحريك ملفات باقي البلوكات؟
هل يمنع علينا ونمنع أنفسنا من دخول نادي الدول المنتجة للنفط؟
أسئلة موجهة للوزارة والهيئة المعنية بالملف!