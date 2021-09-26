عبدالله: هل التنقيب عن ثروتنا النفطية ما زال ينتظر الإشارة الخضراء؟

غرّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله على حسابه عبر "تويتر"، كاتِباً: "هل التنقيب عن ثروتنا النفطية والغازية ما زال ينتظر الأشارة الخضراء من الرعاة الدوليين والأقليميين؟".وسأل،"متى ستعود توتال لمتابعة عملها؟ ماذا ننتظر للبدء بتحريك ملفات باقي البلوكات؟ هل يمنع علينا ونمنع أنفسنا من دخول نادي الدول المنتجة للنفط؟".وأضاف، "أسئلة موجهة للوزارة والهيئة المعنية بالملف!".