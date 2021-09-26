مأساة في المنية.. ابنة السنة والنصف ضحية أحد أقاربها!

لقيت الطفلة "ر. ا" البالغة من العمر السنة ونصف السنة حتفها، بعد تعرضها لحادث صدم، بينما كان أحد أقاربها يقود سيارة "فان"، أمام منزل ذويها في المنية بالقرب من صالة شهرزاد، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".وتم نقلها إلى مستشفى الخير في المنطقة للمعالجة، وكانت في حال حرجة لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بجروحها.