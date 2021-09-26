الطقس سيتحوّل الى حار.. والحرارة ستلامس الـ 32 درجة!

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الكتل الباردة التي سيطرت على البحر الاسود وتركيا، تنحرف نحو العراق ويبدأ نشاط التيارات المدارية من ليبيا والجزائر نحو جنوب اوروبا ويصل تأثيرها نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط اعتباراً من اول تشرين الأول ما يؤدّي الى ارتفاع بدرجات الحرارة بشكل تدريجي.

طقس يومي الأحد والاثنين سيكون مشمسا وصافيا ومعتدلا خلال النهار وباردا نسبياً في ساعات الليل بخاصة على الجبال وفي البقاع. يستمر هذا الوضع حتى نهاية الشهر الحالي فتعاود درجات الحرارة ارتفاعها لتلامس 32ساحلاً و 32 وبقاعاً.

بالمقابل، تتصاعد حركة الأعاصير في المحيط الأطلسي والهادئ. ففي الأول يتشكل الاعصار الرابع عشر SAM، لهذا الموسم، وقد يلامس الدرجة الرابعة، بينما يتشكل الاعصار السادس في المحيط الهادي واسمه MINDULLE الذي سيرتقي الى الدرجة الخامسة.

وتشير كثرة الاعاصير الى ارتفاع درجة حرارة مياه المحيطات وازدياد نسبة التبخر والرطوبة، الأمر الذي يبشّر بتدفّق الخيرات في الاشهر القادمة نحو اوروبا وشمال افريقيا والشرق الاوسط فيكون الشتاء المقبل غنيّاً بأمطاره.

من جهة اخرى تكشف حركة القطب الشمالي، في بداية هذا الموسم، ان النزولات القطبية تأخذ خطها نحو غرب روسيا وشرق اوروبا، على عكس ما جرى خلال الأعوام السابقة، حيث كانت تضرب غرب اوروبا اوّلاً، وقد يكون في ذلك، اشارة، على ان حوض البحر الاسود وتركيا وغرب روسيا والحوض الشرقي للبحر المتوسط سيكونوا عرضة للتيارات الجليدية في موسم الشتاء المقبل بشكلٍ ملحوظ.

كيف ستتوزع درجات الحرارة ليوم الأحد؟

على الساحل: 30 درجة نهاراً و 25 ليلاً

في البقاع: 29 درجة نهاراً و 16 ليلا

على الجبال 1200 متر: 25 نهاراً و 17 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 20 نهاراً و 11 ليلا

الرياح: شمالية الى غربية سرعتها بين 20 و 45 كم في الساعة،

الضغط الجوّي: 1013hpa

الرطوبة: بين 70 و 80%