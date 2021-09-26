لبنان

مشهد مؤثر لوصول احد اللبنانيين المفرج عنهم في الامارات... لحظات العناق الأولى بعد غياب

Lebanon 24
26-09-2021 | 03:33
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وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي، قبيل منتصف ليل السبت الأحد، محكومَين لبنانيَّين مفرَج عنهما، من الموقوفين التسعة في الإمارات.

وكان أهالي المفرج عنهما في استقبالهما في صالون الشرف، حيث سادت أجواء من الفرحة والاشتياق خلال اللقاء الأول للعائلتين مع ولديهما.

وانتشر فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، لوصول احد اللبنانيين المفرج عنهم في الامارات الى قاعة مطار رفيق الحريري الدولي، حيث عانقته والدته بعد غياب قسري وسط ذرف دموع الفرح.


وتستكمل عملية الافراج بوساطة مستمرة من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع السلطات الإماراتية.


 
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