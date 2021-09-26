مشهد مؤثر لوصول احد اللبنانيين المفرج عنهم في الامارات... لحظات العناق الأولى بعد غياب

وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي، قبيل منتصف ليل السبت الأحد، محكومَين لبنانيَّين مفرَج عنهما، من الموقوفين التسعة في الإمارات.



وكان أهالي المفرج عنهما في استقبالهما في صالون الشرف، حيث سادت أجواء من الفرحة والاشتياق خلال اللقاء الأول للعائلتين مع ولديهما.

وانتشر فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، لوصول احد اللبنانيين المفرج عنهم في الامارات الى قاعة مطار رفيق الحريري الدولي، حيث عانقته والدته بعد غياب قسري وسط ذرف دموع الفرح.



مشهد مؤثر لوصول احد اللبنانيين المفرج عنهم في الامارات الى قاعة مطار رفيق الحريري الدولي pic.twitter.com/6qSdiERv8j — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 26, 2021



وتستكمل عملية الافراج بوساطة مستمرة من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع السلطات الإماراتية.