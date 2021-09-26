لبنان

رئيس الجمهورية منح الروائي جبور الدويهي وسام الاستحقاق البرونزي

Lebanon 24
26-09-2021 | 04:08
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 منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الروائي الراحل الدكتور جبور الدويهي وسام الاستحقاق اللبناني البرونزي، تقديرا لعطاءاته الأدبية، في "تحية وفاء" أقامتها وزارة الثقافة، بلدية زغرتا اهدن، عائلة وأصدقاء المحتفى به في باحة فندق بلمون في اهدن.

حضر الاحتفال الى الوزير المرتضى، رئيس حركة الاستقلال النائب المستقيل ميشال معوض، المدير العام لشؤون للثقافية الدكتور علي الصمد، أصدقاء الراحل من أهل السياسة والثقافة والإعلام الى جانب أفراد عائلته.
 

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