حزب الله وزع المازوت المجاني على بلدات في إقليم الخروب

وزع وفد من علاقات "حزب الله" مادة المازوت على عدد من بلديات ومؤسسات اقليم الخروب.

وكانت المحطة الأولى في بلدة الناعمة، حيث استقبل الوفد رئيس البلدية زاهر مزهر وعدد من الأعضاء، وتسلم المجلس البلدي الكمية المرصودة من المازوت.

وكانت المحطة الثانية في بلدة الجية، حيث تم تزويد محطة مياه البلدة بالمازوت.

من ثم أكمل الوفد، الى بلدة الوردانية، وتم تسليم لجنة مياه الوردانية جزءا من الكمية المرصودة، في حضور رئيس البلدية علي بيرم.

كذلك زار الوفد بلدة كترمايا، وتم تزويد خزان محطة المياه بجزء من الكمية المرصودة من المازوت. وتابع جولته الى علمان حيث تسلمت مضخات مياه البلدة مادة المازوت، في حضور رئيس البلدية روجيه مقصود .

واختتمت الجولة بتقديم الكمية المخصصة لبلدة جون، حيث استقبل الاهالي الوفد ورفعوا رايات المقاومة الإسلامية والاناشيد، وتم تفريغ مادة المازوت في خزانات مضخة المياه .