لبنان

ورشة تنظيف المجاري على الطريق الدولية من الحازمية وصولا الى المصنع

Lebanon 24
26-09-2021 | 04:37
A-
A+
Doc-P-868072-637682531411706580.jpg
Doc-P-868072-637682531411706580.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 انطلقت ورشة تنظيف المجاري المائية بتوجيهات من وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية على طول الطريق الدولية من الحازمية وصولا إلى منطقة المصنع الحدودية كمرحلة اولى يليها من المصنع وصولا إلى منطقة مرج الزهور كمرحلة ثانية.

وأشار حمية الى أن "وجع الناس ممنوع وسنعمل جاهدين لمعالجة هموم المواطنين ومشاكلهم، وعليه وفي أول اجتماع في الوزارة شددت على ضرورة المباشرة بتنظيف المجاري المائية وعقدت اجتماعا استثنائيا في اليوم التالي مع المتعهدين وطرحت موضوع المباشرة بتنظيف المجاري المائية والصرف قبل الشتاء، وكان هناك تجاوب وتمت المباشرة بعملية التنظيف وخصوصا في المناطق المصنفة حمراء لجهة إمكان حصول الفيضانات".

ولفت الى أنه خلال الاجتماع طرح موضوع المتاخرات المالية العائدة للمتعهدين وأولوية تأمين مازوت، وقال: "تواصلت مع وزارة المالية لتحويل الأموال المستحقة لهم وسيقبضون مستحقاتهم، كما تواصلت مع وزارة الطاقة والمياه وتم تأمين مازوت لصالح آليات المتعهدين، وهنا أثمن تجاوب وزيري المالية والطاقة واليوم تلاحظون انطلاق الأعمال التنظيفية على طول الطريق الدولية من الحازمية الى المنطقة الحدودية في المصنع".

وشدد على أنه "سيتابع بشكل يومي كل متطلبات الناس، ضمن الإمكانات المتاحة"، لافتا الى أن "تعديل الأسعار يتطلب قرارا من مجلس الوزراء".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2021-09-26
12:00 | 2021-09-26
11:32 | 2021-09-26
15:19 | 2021-09-26
15:01 | 2021-09-26
14:55 | 2021-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website