لبنان

مزاح بين الأصدقاء يتحوّل لكارثة.. صبّ البنزين على بلال فإلتهمت النيران جسده

Lebanon 24
26-09-2021 | 05:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّه منذ عدة أيام أصيب الشاب بلال عبد اللطيف إبراهيم ابن بلدة ترشيش وسكان بلدة تعلبايا البقاعية إصابات بليغة بعدما تحول المزاح بينه وبين أصدقائه المقربين منه إلى كارثة حقيقية. في التفاصيل، أنّ الصديق صبَّ مادة البنزين على بلال مستعملاً قداحة لا تعمل وتصدر شراراً فقط، ولكن الكارثة وقعت، حيث إندلعت النيران بجسد بلال، وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة. 
 
ومساء أمس، توفي بلال داخل غرفة العناية المشددة في المستشفى.
يذكر أنه تم فتح تحقيق في الحادثة التي كانت قد وقعت منذ عدة أيام ولم يقم ذوو الضحية برفع دعوى قضائية، ولكنهم قرروا بعد الوفاة رفع دعوى بحق من تسبب بوفاة نجلهم.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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