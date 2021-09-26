لبنان

3 جرحى بحادث تصادم على طريق عام فيطرون

Lebanon 24
26-09-2021 | 05:08
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أصيب 3 أشخاص بجروح بحادث تصادم بين سيارتين على طريق عام فيطرون - كسروان، وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر وتم نقل الجرحى إلى مستشفى السان جورج في عجلتون لتلقي العلاج.
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