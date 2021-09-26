3 جرحى بحادث تصادم على طريق عام فيطرون

أصيب 3 أشخاص بجروح بحادث تصادم بين سيارتين على طريق عام فيطرون - كسروان، وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر وتم نقل الجرحى إلى مستشفى السان جورج في عجلتون لتلقي العلاج.