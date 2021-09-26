لبنان

أهالي مخيم البداوي يقطعون الطريق الرئيسية بالحاويات

Lebanon 24
26-09-2021 | 05:20
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قطع عدد من أهالي مخيم البداوي الطريق الرئيسية داخل المخيم بحاويات النفايات والصناديق والحجارة، إحتجاجا على الإشكال الذي وقع صباح اليوم عند مدخل المخيم قرب حاجز حركة الإنتفاضة الفلسطينية، وأدى إلى سقوط قتيل وجريحين.

وأعرب الأهالي عن استيائهم من التفلت الأمني في المخيم، وعدم الإستقرار الحاصل فيه خلال الفترة الأخيرة، وطالبوا بوضع حد له. في حين تسود المخيم أجواء قلق خلت معها الشوارع من المارة والسيارات خوفا من رد فعل أهالي القتيل والجريحين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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