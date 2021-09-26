"غير سليم".. وزير الصحة العامة يكشف عن الوضع الحالي لضبط إنتشار الكورونا على المطار

قال وزير الصحة العامة دكتور فراس ابيض في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "لا شك ان الوضع الحالي لضبط انتشار الكورونا على المطار هو غير سليم، وبحاجة للمعالجة. لكن نحتاج قبلا الى وضع اجراءات مرتكزة على اسس علمية، تحافظ على السلامة والصحة العامة من خلال ضبط انتشار العدوى، مع وجود شفافية مالية وتجنب ارهاق المواطن او الزائر. هذا ما نعمل عليه حاليًا".

لا شك ان الوضع الحالي لضبط انتشار الكورونا على المطار هو غير سليم، وبحاجة للمعالجة. لكن نحتاج قبلا الى وضع اجراءات مرتكزة على اسس علمية، تحافظ على السلامة والصحة العامة من خلال ضبط انتشار العدوى، مع وجود شفافية مالية وتجنب ارهاق المواطن او الزائر. هذا ما نعمل عليه حاليًا. — Firass Abiad (@firassabiad) September 26, 2021