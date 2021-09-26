لبنان

البعريني: صفحة جديدة فتحت بعد تشكيل الحكومة

Lebanon 24
26-09-2021 | 06:25
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رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني أن "صفحة جديدة فتحت في لبنان بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة"، معتبرا أن "التحديات كبيرة ولن ننغش ولن نسترسل في الاوهام والآمال، ولذلك لا نتوقع من هذه الحكومة الا لجم الانهيار بالحد المقبول واتخاذ خطوات ملموسة للحد من المعاناة".

وقال خلال سلسلة مراجعات واستقبالات في مكتبه في بلدة المحمرة: "المطلوب كثير، وحاجات الناس كثيرة، فلا مجال للتراخي ولا لتضييع الوقت وبخاصة أننا على أبواب العام الدراسي ونعرف الكارثة التي تنتظر الاهل جراء محاولة تأمين الاقساط والقرطاسية والحاجات الاساسية لأولادهم، وهنا لا بد من التشديد على اهمية التعاون في هذه الظروف كي يبقى التعليم اولوية".

وتطرق البعريني لكلفة التموين لفصل الشتاء، وطالب ب"حل سريع يعالج ازمة التدفئة خلال فصل الشتاء في ظل الاسعار الجنونية للمازوت"، واضاف: "لا يجب انتظار الشتاء لبدء التفكير بحل، ولا يجب ابقاء الناس في حال انتظار بطاقة تمويلية قد تأتي او لا تأتي، وإن اتت، فهي ما عادت تكفي لشيء، فالمطلوب حلول سريعة وعملية تتب الآن ولا تنتظر الكارثة الآتية".

وختم مشددا على "أهمية التعاون الاجتماعي للحفاظ على مجتمعنا ريثما تعود مؤسسات الدولة لتصبح قادرة على رعاية ابنائها".
 
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