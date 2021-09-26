لبنان

عودة: الله يسمع أنين المحتاج عكس الجشعين الساعين للربح المادي

Lebanon 24
26-09-2021 | 07:06
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 ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، قداس عيد رقاد الرسول والانجيلي يوحنا اللاهوتي في مطرانية بيروت، في حضور عدد من المؤمنين.

وبعد الانجيل المقدس، ألقى عودة عظة قال فيها: "أناس كثيرون يسعون نحو عيشة أرضية كريمة، حتى لو كانت على حساب إخوتهم البشر، الأمر الذي عايناه في الفترة الماضية ولا نزال مع المحتكرين والتجار الذين سارعوا إلى رفع أسعار سلعهم مستغلين الظرف الصعب. خافوا على خسارتهم المادية، فاستغلوا إخوتهم، وبذلك خسروا الإكليل السماوي. الله يسمع أنين المحتاج، على عكس الجشعين الذين يتحينون الفرص للربح المادي ولو على حساب الأخرين".
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