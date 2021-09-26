وهاب زار المرجع الصايغ : نسترشد بتوجيهاته

زار رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، المرجع الشيخ أبو سعيد أنور الصايغ في معصريتي، والتقاه لمدة ساعتين، حيث جرى البحث في الأوضاع المستجدة في الطائفة.وبعد إنتهاء الزيارة قال وهاب: "الشيخ أبو سعيد مرجعيتنا الروحية، وهو صوت العقل والحق والجرأة والحكمة. ونحن نسترشد بتوجيهاته، ونرى أن حكمته ومقاربته للأمور تساعدنا كثيرا في الحفاظ على الجبل والطائفة".