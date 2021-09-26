بلغت قيمتها حوالى 2000 دولار أميركي.. مطعم في سير الضنية يتعرض للسرقة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مجهولين سرقوا مطعما في بلدة سير- الضنية، وقد بلغت قيمة المسروقات حوالى 2000 دولار أميركي، إضافة الى سرقة المولد الكهربائي والتلفاز وغيرهما.



وطالب صاحب المطعم القوى الأمنية بالتحرك فورا، والقبض على السارقين وإعادة المسروقات إليه.