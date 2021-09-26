لبنان

السيطرة على حريق هائل في خراج بلدة برج رحال

Lebanon 24
26-09-2021 | 08:30
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 أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن حريقا هائلا شب في خراج بلدة برج رحال الواقعة بينها وبين بلدة بدياس، وأتت النيران على مساحات من الأعشاب اليابسة وأشجار البلوط، وكاد الحريق يصل الى بعض المنازل في المنطقة لولا تدخل مركز الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية في برج رحال، الذي عمل متطوعوه على السيطرة على النيران.
 
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