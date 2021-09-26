إشكال مسلح وإصابة منزل رئيس البلدية.. ماذا يحصل في الشويفات؟

وقع اشكال تطور الى اطلاق نار في مدينة الشويفات وقد اصيب منزل رئيس البلدية زياد حيدر برشقات نارية، حسبما أفادت قناة "الجديد".

ولفت المسؤول الاعلامي في بلدية الشويفات طارق ابو فخر الى ان اشكالاً وقع بين شخصين تطور الى اطلاق نار.وقال ابو فخر لـ"الجديد" إنّ "اصابة منزل رئيس بلدية المدينة برشقات نارية قد يكون بسبب الرصاص الطائش ونحن نضع هذه المسالة في عهدة القضاء والاجهزة الأمنية المعنية للتحقيق بالحادثة".وتابع: "الأمور تتجه الى التهدئة وسط انتشار للجيش في المدينة فيما رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان يتابع وفاعليات المنطقة ما جرى"، وقال ان "على الاجهزة الامنية والقضائية التحقيق بالحادثة والعمل لسوق المخلين بالأمن الى العدالة ومحاسبتهم".