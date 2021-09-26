لبنان

توقيف شخص كان يحاول سرقة أجزاء من قضبان سور جسر الميناء

Lebanon 24
26-09-2021 | 08:45
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القت دورية تابعة لشرطة بلدية الميناء القبض على شخص يدعى عبد الله . ب لبناني، كان يحاول فك اجزاء من قضبان  سور الحديد عند جسر الميناء مقابل افران لبنان الاخضر، وتم تسليم الموقوف  مع المضبوطات الى فصيلة الميناء، وبدءا التحقيق معه من قبل الاجهزة الامنية المختصة.
وطلبت البلدية من ابناء المدينة التنبه من اي اعمال سرقة، واكدت ان عناصر شرطة البلدية تسير دوريات على مدار الساعة لحفظ الامن والامان والحفاظ على سلامة المواطنين والتصدي لعمليات السلب.
 
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