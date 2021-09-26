توقيف عدد من المطلوبين في الضاحية الجنوبية

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخَي 24 و25 /9 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الضاحية الجنوبية عدداً من المطلوبين بموجب مذكرات توقيف، وهم: المواطن (ط.ع) لارتكابه جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار ورمي رمانة يدوية وإصابة أشخاص، وقتل مواطن، والقيام بأعمال السلب والسرقة، وترهيب المواطنين، وتطويق مستشفى برفقة آخرين، وشهر سلاح باتجاه دورية من مديرية المخابرات، والسوريان (ب.غ) و(ع.د) والمواطن (خ.ع) لارتكابهم جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها ودخول أحدهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة، بالإضافة إلى المواطن (ف.ش) المطلوب لارتكابه جرائم اطلاق النار وإصابة أشخاص والقيام بأعمال السلب والسرقة، وقد ضُبط بحوزتهم كمية من المخدرات وحشيشة الكيف.كما دهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في منطقة الليلكي لإقدامهم على إحراق إحدى محطات الوقود في منطقة الكفاءات، وإطلاق النار وترهيب المواطنين بتاريخ سابق، وتجري المتابعة لتوقيفهم. وأثناء عملية الدهم، أوقف المواطن (ي.ز) المطلوب لإقدامه على إطلاق النار باتجاه محطة محروقات أخرى وافتعال الإشكالات.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.