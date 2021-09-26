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لبنان
هذا ما جاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري
Lebanon 24
26-09-2021
|
09:35
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أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 بوجود 15 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة في المستشفى.
وجاء في التقرير:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 219 فحصا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 28.
- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8.
- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال 24 ساعة المنصرمة: 1.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1350 حالة شفاء.
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 15.
- حالات وفاة: 1.
وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.
رقم الهاتف 01832070
رقم الواتساب 70056182
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