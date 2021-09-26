هذا ما جاء في التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 بوجود 15 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة في المستشفى.وجاء في التقرير:- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 219 فحصا.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 28.- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8.- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال 24 ساعة المنصرمة: 1.- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1350 حالة شفاء.- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 15.- حالات وفاة: 1.وذكر بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.رقم الهاتف 01832070رقم الواتساب 70056182