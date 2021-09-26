حسن زار وزير الزراعة مهنئا

زار الوزير السابق الدكتور حمد حسن، وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن في منزله في بلدة شعث، وقدم له التهاني بتوليه الوزارة، متمنيا له النجاح والتوفيق في عمله ومهامه.