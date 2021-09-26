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لبنان
الخطيب: التطبيع عمل محرم
Lebanon 24
26-09-2021
|
10:35
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استنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب "بشدة جريمتي جنين والقدس اللتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي في عدوان موصوف، اغتالت خلاله عصاباته شبانا فلسطينيين في ديارهم، مما يكشف عن وحشية الاحتلال ونواياه العدوانية وحالة الارباك والذعر التي يعيشها كيانه اثر إخفاقه وخيبته في معركة سيف القدس، وهذا العدوان لن يثني عزيمة شعب فلسطين ومقاومته الباسلة عن الجهاد والنضال لتحرير الأرض التي بذلت ولا تزال أعظم التضحيات من أجل قدسها وكل ترابها".
وأكد الخطيب في بيان، أن "رد المقاومة سيجعل قادة الاحتلال نادمين على حماقتهم". كما استنكر "بشدة الفعل الشنيع الذي ارتكبته مجموعة عراقية خارجة عن القانون والانتماء الوطني وعن النسيج العراقي المقاوم لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهذا العمل القبيح فعل خيانة لتضحيات شعوبنا العربية والإسلامية وجريمة ضد العراق وشعبه وأصالته العربية والإسلامية، ونحن اذ ننوه بإصدار مجلس القضاء الأعلى العراقي مذكرات قبض بحق المشاركين في مؤتمر أربيل، فإننا نؤكد أن التطبيع عمل محرم ولا يجوز إضفاء الشرعية القانونية والإنسانية على هذا الكيان العنصري الغاصب".
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