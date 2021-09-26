معلومات قد لا تعرفها عن المحطّات في لبنان.. إليكم المفاجأة

شاءَت أزمة المحروقات أن توحّد بريطانيا ولبنان، إذ أن المشهد في البلدين واحد، لأن الطوابير أمام المحطات كبيرة وطويلة.



وفعلياً، فإنّ لبنان سبقَ بريطانيا بتلك الأزمة وتصدّر المشهد عالمياً، لكنه أيضاً تفوّق على إيطاليا أيضاً من ناحية عدد محطات الوقود. وفعلياً، فإنّ لبنان سبقَ بريطانيا بتلك الأزمة وتصدّر المشهد عالمياً، لكنه أيضاً تفوّق على إيطاليا أيضاً من ناحية عدد محطات الوقود.



ومؤخراً، نقل موقع "زقوم" المتخصص في نشر المعلومات وكشف الحقائق، سلسلة من المعطيات بشأن محطات المحروقات في لبنان.



وفي نسبة تقريبية، تبيّن أنه لكل 420 آلية في لبنان هناك محطّة وقود، أي 10 أضعاف معدّل الكويت، في حين أن هناك أكثر من 310 محطات لكل 1000 كيلومتر مربّع في لبنان، أي 10 أضعاف معدّل إيطاليا.



