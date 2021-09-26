لبنان

"الدفاع المدني" يخمد سلسلة من الحرائق في هذه المناطق.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
26-09-2021 | 11:54
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أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقاً أتى على مساحات من الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية وأكوام من النفايات في بلونة كسروان.

كذلك، أخمدت فرق الإطفاء حريقاً أتى على مساحات من الأعشاب اليابسة في بلدة القليعات كسروان، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنيّة للاعلام". 
 
واليوم، إندلع حريق في خراج بلدة مشحا العكارية في محلتي الشاوية وعين الناشفة أو الكروم، إلتهم أعشابا يابسة وأشجارا حرجية وأشجار زيتون وأخرى مثمرة مختلفة.

وسارع على الفور عناصر الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي الى الأماكن التي تحترق، وعملوا على تطويقها والسيطرة عليها وإخمادها، قبل إمتدادها الى الأراضي المجاورة والمشجرة، ومن ثم تبريدها خوفا من إشتعالها مجددا.

وشكر رئيس بلدية مشحا طلال علوش لعناصر الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي الجهد الذي بذلوه لإخمادهم الحرائق في بلدة مشحا، التي طالت بساتين الزيتون والتي هددت السلامة العامة ومصالح الناس، وذلك رغم الإمكانات المتواضعة.
 
كذلك، أخمد عناصر جهاز الدفاع المدني- مركز بخغون حريقا إندلع في حقل زيتون في بلدة كفرحبو- الضنية، التهم بعض أشجار الزيتون والأشجار الحرجية.
 
وأسهم إخماد الحريق بسرعة في منع تمدده أكثر في حقول الزيتون واقترابه من المناطق السكنية.

ومع هذا، أخمد عناصر الدفاع المدني- مركز سير، بالتعاون مع الأهالي، حريقا إندلع في أعشاب يابسة في بلدة عاصون.

وفي بلدة المطل، أخمد عناصر الدفاع المدني مركز- بخعون حريقا شب في الوادي الفاصل بين بلدتي المطل وبخعون، قضى على مساحة من الأشجار الحرجية.
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