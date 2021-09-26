باسيل يغرّد عن اقتراع المنتشرين... اليكم ما قاله!

حق المنتشرين دستوري وقانوني بالتصويت وبالتمثيل،يعني حقّهم يصوتوا ويترشحوا بالخارج وينتخبوا 6 نواب يمثلوهم بالبرلمان.قاتلنا سنين لحتى انصفناهم بالجنسية وبالإنتخاب،مش حتّى ينتزعوا منهم بغفلة.انتبهوا،ما في مواطن مقيم درجة أولى ومواطن منتشر درجة ثانية،وما في جناح منتصر وجناح منكسر.GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) September 26, 2021
حق المنتشرين دستوري وقانوني بالتصويت وبالتمثيل،يعني حقّهم يصوتوا ويترشحوا بالخارج وينتخبوا 6 نواب يمثلوهم بالبرلمان.قاتلنا سنين لحتى انصفناهم بالجنسية وبالإنتخاب،مش حتّى ينتزعوا منهم بغفلة.انتبهوا،ما في مواطن مقيم درجة أولى ومواطن منتشر درجة ثانية،وما في جناح منتصر وجناح منكسر.GB