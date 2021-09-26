باسيل يغرّد عن اقتراع المنتشرين... اليكم ما قاله!

اعتبر رئيس "التيار الوطنيّ الحر" النائب جبران باسيل أنّ "حقّ المنتشرين دستوري وقانوني بالتصويت وبالتمثيل"، مشيراً إلى أنّ "من حقّهم أن يصوّتوا ويترشحوا بالخارج وينتخبوا 6 نواب يمثلوهم بالبرلمان".وأضاف باسيل في تغريدة: "قاتلنا سنيناً لإنصافهم بالجنسية وبالانتخاب، لا كي يُنتَزَعوا منهم بغفلة".