لبنان

خبرٌ هام عن البنزين والمازوت.. إليكم الجديد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-09-2021 | 12:00
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قالت مصادر في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إنّ "معظم المحطات تزوّدت خلال اليومين الماضيين بالبنزين المطلوب للبيع"، مشيرة إلى أنه "اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين، ستفتح معظم المحطات أبوابها أمام المواطنين، والطوابير بدأت تتراجع بشكل لافتٍ وجلي". 

وأوضحت المصادر أن "هناك مشكلة تتعلق بالمازوت إذ أن الكثير من المحطّات لم تتزوّد به حتى الآن"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر ما زال يشكل ضغطاً على المواطنين". 

ومع هذا، فقد ذكرت المصادر أن جعالة المحطات من تسعيرة صفيحة البنزين ما زالت قيد الدرس، كاشفة أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستبدأ اجتماعات مع وزير الطاقة وليد فياض لبحث الملف بشكل واضح. 

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