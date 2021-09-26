خبرٌ هام عن البنزين والمازوت.. إليكم الجديد

قالت مصادر في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إنّ "معظم المحطات تزوّدت خلال اليومين الماضيين بالبنزين المطلوب للبيع"، مشيرة إلى أنه "اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين، ستفتح معظم المحطات أبوابها أمام المواطنين، والطوابير بدأت تتراجع بشكل لافتٍ وجلي".



وأوضحت المصادر أن "هناك مشكلة تتعلق بالمازوت إذ أن الكثير من المحطّات لم تتزوّد به حتى الآن"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر ما زال يشكل ضغطاً على المواطنين".