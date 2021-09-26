لبنان

خريس: ملف الكهرباء أولوية ونرى في هذه الحكومة بصيص أمل

Lebanon 24
26-09-2021 | 12:31
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اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب علي خريس، خلال إلقائه كلمة حركة "أمل" في حفل تأبيني في حسينية برج رحال، ان "أولويات الحكومة الحالية هي ملف الكهرباء، فمعالجته تفتح للمواطن سبلا عديدة في التخفيف من الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها"، وقال: "إننا نرى في هذه الحكومة بصيص أمل ممكن أن يبدل حال البلد، خصوصاً اذا نأت عن التجاذبات السياسية المعتادة. اننا في حركة أمل لن ندخر جهدا من أجل العمل للتخفيف من حدة الازمة".

وشدد خريس على "أهمية أن نعود الى الاصالة الحقيقة التي تبني الاوطان على أسس التفاهم والتعايش، لان منطق الغالب والمغلوب سقط، وهو ولم يأت للبنان سوى بالتفرقة والخراب".

كذلك شدد على "دور الام في تربية الأجيال وخصوصاً تلك الأم التي ضحت وسهرت من أجل أولادها ليكونوا على درب الحق الحسيني لان الإمام الحسين قضى من أجل الحق".

 
 
 
 
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