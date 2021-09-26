اعتصام لأهالي عبرا للمطالبة بحل مشكلة انبعاثات حريق اشتعل منذ أسابيع

نفذ أهالي عبرا- شرق مدينة صيدا، اعتصاما بالقرب من حديقة عبرا حيث يقع خلفها واد كانت اشتعلت فيه النيران بمواد مجهولة منذ أسابيع عدة.وعبر الاهالي عن استيائهم، لانه "بالرغم من اطفاء الحريق الا انه ما زال ينبعث منه غازات وأدخنة تنتشر بين الحين والاخر في المكان وداخل البيوت، وعلى الرغم من استقدام بلدية البلدة ردميات الى مكان الحريق الا انها لم تفلح في إخماده وتوقف الادخنة التي تنبعث منه بين الحين والاخر، مع ما يتسببه هذا الامر من خطر على صحة الاهالي، وطرح تساؤلات حول المواد التي تم اشعال النيران فيها حتى اصبح المكان بما يشبه المطمر".وطالب الأهالي بلدية عبرا بـ "معالجة هذه المشكلة البيئية في أقرب وقت، لان الموضوع لم يعد يحتمل"، لافتين إلى أنهم تواصلوا مع رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي كونه رئيسا لاتحاد بلديات صيدا الزهراني، للمساعدة بايجاد حل لهذه المشكلة الخطيرة، وانهم بصدد تشكيل لجنة للتحرك باتجاه محافظ الجنوب والمعنيين للطلب بايجاد حل سريع لهذه المشكلة".