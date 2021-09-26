لبنان

وزير الصناعة التقى سفر ولحود: نريد صناعات ذات قيمة مضافة عالية

Lebanon 24
26-09-2021 | 12:39
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التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان راعي أبرشية زحلة والبقاع للسريان الارثوذكس المطران بولس سفر، الذي هنأ الوزير بوشكيان بتوليه وزارة الصناعة، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه.

وأعلن المطران سفر أن الوزير بوشكيان "المعروف بجديته ومناقبيته سينقل تجربته الناجحة في القطاع الخاص الى العمل الحكومي، الذي يتطلب اندفاعة غير مسبوقة في النشاط والتخطيط والرؤية المستقبلية والعمل المشترك في مرحلة متأزمة تحتاج إلى الإنقاذ الفعلي".

وأعلن أن "الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي وأعضاءها سيعملون بكل جدية لتحقيق أهداف تنموية سريعة تكون داعمة لمطالب الناس، ومخففة للأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة".

وكان الوزير بوشكيان التقى المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، وبحثا في مجالات التعاون على صعيد تطوير مشاريع التصنيع الزراعي والغذائي في المناطق الريفية والجبلية والسهول الزراعية في البقاع والشمال وعكار وجبل لبنان والجنوب.

وأكد بوشكيان أن "هذه الصناعات مثلها مثل البرمجيات والدواء تتحلى بقيمة مضافة عالية، وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتؤمن فرص عمل جديدة، وتزيد التصدير وترفع نسبة استرداد الدولار والعملات الأجنبية إلى الداخل".
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