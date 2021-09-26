لبنان

تفاصيل جديدة تُكشف عن الوقود الإيراني المُرسل إلى لبنان.. من دفع ثمنه؟

Lebanon 24
26-09-2021 | 12:43
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قال هادي بيكي نجاد عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، إن الوقود الذي أرسلته بلاده إلى لبنان قبل أيام "لم يكن مجانياً وتم دفع ثمنه".

واستطرد في حديث صحفي: "نحن نتعامل مع التجار اللبنانیین والشعب اللبناني وليس مع الحكومة".

واعتبر نجاد أنه "من الضروري العمل باستمرار مع الدول المجاورة والدول ذات التفكير المماثل، مثل فنزويلا ولبنان".

وكانت صهاريج الوقود الإيراني قد دخلت الأراضي اللبنانية منتصف الشهر الجاري قادمة عبر سوريا، في قافلة من 80 صهريجا بسعة أربعة ملايين ليتر.
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