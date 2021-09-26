لبنان

كنعان: استعادة الثقة بلبنان تمر بالإصلاحات

Lebanon 24
26-09-2021 | 13:05
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أشار رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان الى أن "لجنة المال دققت مع الهيئات الرقابية على مدى 8 اشهر قبل الانهيار في ملف التوظيف في الادارات والمؤسسات العامة ووجدت 32 الف وظيفة خارج الإطار الوظيفي، مشدداً على ان المطلوب أن لا يستمر الملف بالنوم في القضاء المالي وجوارير السلطة السياسية".

ولفت كنعان في حديث عبر قناة "الجديد"، الى ان "استعادة الثقة بلبنان تمر بالإصلاحات التي هي من أولى مهمات الحكومة، مشدداً على ان ملف التوظيف هو من اولى الخطوات وداعياً الى ايجاد بدائل للناس الذين تم حشوهم في الإدارة بخلفيات سياسية بينما هناك موظفون يبذلون الجهود ويجب انصافهم".
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