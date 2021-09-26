لبنان

المطران نيفون صيقلي يصلي على نية الشعب الروسي

Lebanon 24
26-09-2021 | 13:25
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احتفل المتروبوليت نيفون صيقلي بالقداس الإلهي للصلاة من اجل الشعب الروسي في كنيسة النبي الياس - المطيلب يعاونه كاهن الرعية الاب آغابيوس نعوس والاب ديميتري جبور. بحضور سفير روسيا الاتحادية الكسندر روداكوف، النائب نزيه نجم، امين عام اللقاء الارثوذكسي النائب السابق مروان ابو فاضل، قنصل روسيا الفخري جاك صراف و حشد من المؤمنين.
وألقى المطران صيقلي عظة بالمناسبة شكر فيها الكنيسة والشعب الروسي على إحتضانه لمدة نصف قرن، كما أكد " أن الايمان الواحد يجمعنا مع الكنيسة الروسية" وأضاف " أشهد لهذه الصداقة المبنية على المحبة وخدمة الغير والاهتمام ببعضنا البعض.
ونقل المطران صيقلي، للمصلين في هذا اليوم، محبة وأدعية رئيس قسم العلاقات الخارجية في الكنيسة الروسية المطران هيلاريون
وختم شاكرا القنصل الفخري لروسيا الاتحادية جاك صراف على مبادرته السنوية لإقامة هذه الصلاة على نية الشعب الروسي.
ثم انتقل الحضور الى دارة القنصل صراف حيث انضم اليهم  المطران انطونيوس (الصوري) - متروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس، النائب نقولا نحاس، الوزير السابق محمد شقير، عدد من دبلوماسي سفارة روسية و باقة من الأصدقاء مجتمعين حول مائدة محبة في هذه المناسبة.
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