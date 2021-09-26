شريم: لماذا المماطلة؟

غرّدت وزير المهجرين السابقة غادة شريم عبر حسابها على موقع تويتر وكتبت: ان ما يحكى عن تعديلات بالبطاقة التمويلية قد يؤخرها لاشهر وهذا امر مستغرب الى اقصى درجة، الدعم رفع بشكل شبه تام دون اي تعويض على المواطنين وبدل الاسراع بالمبادرة نسمع عن اتجاه لاستحداث منصة جديدة في حين لدينا منصة impact اثبتت فعاليتها بشهادة الجهات المانحة ، فلماذا المماطلة؟