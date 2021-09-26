لبنان

مجهولون يسلبون رجلاً وزوجته في فنيدق - عكار

Lebanon 24
26-09-2021 | 13:30
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أقدم مجهولون على سلب كل من "ب.أ" و زوجته "ف.أ" في سهل مرجحين في خراج بلدة فنيدق في عكّار، وقد تمكنوا من سرقة هواتفهم الخلوية و مصاغ من الذهب و تحطيم سيارتهم من نوع مرسيدس Se300 وفروا بعدها إلى جهة مجهولة.
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