مجهولون يسلبون رجلاً وزوجته في فنيدق - عكار

أقدم مجهولون على سلب كل من "ب.أ" و زوجته "ف.أ" في سهل مرجحين في خراج بلدة فنيدق في عكّار، وقد تمكنوا من سرقة هواتفهم الخلوية و مصاغ من الذهب و تحطيم سيارتهم من نوع مرسيدس Se300 وفروا بعدها إلى جهة مجهولة.