الجيش: تنفيذ طيران ليلي بين بيروت القليعات رياق وحامات

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"اعتباراً من تاريخ 27 /9 /2021 الساعة 19.00 ولغاية تاريخ 1 /10 /2021 الساعة 00.30، ستقوم القوات الجوية بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: بيروت، القليعات، رياق وحامات".