الحاج حسن استقبل منسق "المستقبل" في البقاع

استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن منسق تيار المستقبل في البقاع رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين يرافقه محمد الكردي ومحمد ياسين، وقدموا له التهنئة لمناسبة تعيينه وزيرا ونيل الحكومة الثقة، وبحثوا معه مشاريع انمائية وزراعية في منطقة البقاع الاوسط والغربي.