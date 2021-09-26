لبنان

الحاج حسن استقبل منسق "المستقبل" في البقاع

Lebanon 24
26-09-2021 | 14:55
A-
A+
Doc-P-868228-637682902066692951.jpg
Doc-P-868228-637682902066692951.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الزراعة عباس الحاج حسن منسق تيار المستقبل في البقاع رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين يرافقه محمد الكردي ومحمد ياسين، وقدموا له التهنئة لمناسبة تعيينه وزيرا ونيل الحكومة الثقة، وبحثوا معه مشاريع انمائية وزراعية في منطقة البقاع الاوسط والغربي.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2021-09-26
17:53 | 2021-09-26
17:40 | 2021-09-26
17:16 | 2021-09-26
17:12 | 2021-09-26
17:07 | 2021-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website