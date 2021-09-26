هذا ما قاله وزير العمل عن الأجور والرواتب

اعرب وزير العمل مصطفى بيرم عن رهانه على التعاون الذي حصل في البيان الوزاري، معتبراً ان ابتعاد الوزراء عن النكايات مؤشر جيد لكنه غير كافٍ.

وقال بيرم في حديث عبر "الجديد" اجتمعنا مع منظمة العمل الدولية واتفقنا معها على إطلاق تطبيق يربط سوق العمل بالعمال وتواصلت معنا دولة قطر لإعادة تفعيل إتفاقية تؤمن فرص عمل للبنانيين في قطر مما يساهم في تخفيض معدلات البطالة، مشدداً على ان المجتمع الدولي كان منذ العام 2017 يصرّ على موضوع الاصلاح وكان واضحا "لبنان ساعد نفسك لنساعدك".

ولفت الى انه ومنذ توليه الوزارة عمل على تفعيل العمل بلجنة المؤشر بحكم القانون، وقال: "أنا أنطلق مما هو متاح لي كوزير عمل".