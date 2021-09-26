الجيش: خروقات بحرية للعدو الإسرائيلي مقابل رأس الناقورة

"بتاريخ 26 /9/ 2021 الساعة 11.33، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة دقيقتين ولمسافة حوالى 222 متراً.وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".