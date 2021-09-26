26
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
معطيات جديدة عن رسالة صفا إلى بيطار.. حقائق تُكشف للمرة الأولى
Lebanon 24
26-09-2021
|
15:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الصحافية لارا الهاشم تفاصيل ومعطيات جديدة عن رسالة صفا للبيطار، وقالت: "كنت موجودة في قصر العدل والتقى بي مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا وسمع انني سأواكب جلسة رئيس الحكومة السابق حسان دياب وهو حمّلني رسالة الى القاضي بيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت وطلب منّي أن اوصلها ولو كانت سرّية لما كانت لتقال الى صحافي وهو لو لم يرد للرسالة ان تصل لما حمّلني ايّاها".
واضافت في حديث عبر LBCI: "اوصلت الرسالة الى بيطار الذي حمّلني بدوره رسالة الى صفا وعند الساعة 5:25 اتصل بي الحاج صفا سائلاً اذا ما نقلت الرسالة وما كان الردّ عليها وانا بلّغت النيابة العامة التمييزية بمضمون الرسالة لأنّها المسؤولة عن المضمون القانوني".
واضافت: "هناك دلائل داتا اتصالات وكاميرات مراقبة وشهود ونحن تحت سقف القانون".
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ هام عن البنزين والمازوت.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ هام عن البنزين والمازوت.. إليكم الجديد
12:00 | 2021-09-26
26/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أبراج محظوظة ستتزوج عام 2022.. هل انت من بينها؟
Lebanon 24
3 أبراج محظوظة ستتزوج عام 2022.. هل انت من بينها؟
04:30 | 2021-09-26
26/09/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفراج بأسعار السلع الغذائية... ماذا عن أسعار اللحوم؟
Lebanon 24
إنفراج بأسعار السلع الغذائية... ماذا عن أسعار اللحوم؟
03:30 | 2021-09-26
26/09/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصحاب هذه الأبراج يشعرون أن لا أحد يفهمهم ويهتم لأمرهم!
Lebanon 24
أصحاب هذه الأبراج يشعرون أن لا أحد يفهمهم ويهتم لأمرهم!
03:30 | 2021-09-26
26/09/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:18 | 2021-09-26
26/09/2021 02:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:00 | 2021-09-26
شهيب لـ"الأنباء" الكويتية: إبقاء معابر التهريب مفتوحة يدمّر ما تبقّى من الاقتصاد
17:53 | 2021-09-26
ضغوطات على المجلس والحكومة قبل الدورة العادية
17:40 | 2021-09-26
جلسة للحكومة بعد ظهر الأربعاء
17:16 | 2021-09-26
ميقاتي يولي موضوع البطاقة التمويلية اهتماماً خاصاً
17:12 | 2021-09-26
وتيرة العمل الحكومي تبدأ بسرعة
17:07 | 2021-09-26
التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت تواجه خطر التمييع
فيديو
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
05:00 | 2021-09-26
27/09/2021 03:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
08:00 | 2021-09-25
27/09/2021 03:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
09:22 | 2021-09-24
27/09/2021 03:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact