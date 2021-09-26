لبنان

معطيات جديدة عن رسالة صفا إلى بيطار.. حقائق تُكشف للمرة الأولى

Lebanon 24
26-09-2021 | 15:59
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كشفت الصحافية لارا الهاشم تفاصيل ومعطيات جديدة عن رسالة صفا للبيطار، وقالت: "كنت موجودة في قصر العدل والتقى بي مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا وسمع انني سأواكب جلسة رئيس الحكومة السابق حسان دياب وهو حمّلني رسالة الى القاضي بيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت وطلب منّي أن اوصلها ولو كانت سرّية لما كانت لتقال الى صحافي وهو لو لم يرد للرسالة ان تصل لما حمّلني ايّاها".
واضافت في حديث عبر LBCI: "اوصلت الرسالة الى بيطار الذي حمّلني بدوره رسالة الى صفا وعند الساعة 5:25 اتصل بي الحاج صفا سائلاً اذا ما نقلت الرسالة وما كان الردّ عليها وانا بلّغت النيابة العامة التمييزية بمضمون الرسالة لأنّها المسؤولة عن المضمون القانوني".

واضافت: "هناك دلائل داتا اتصالات وكاميرات مراقبة وشهود ونحن تحت سقف القانون".

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