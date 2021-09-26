لبنان

المساعي لم تُفلح

Lebanon 24
26-09-2021 | 17:01
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لم تفلح المساعي التي بذلها مرجع روحي لتخفيف التوتر بين حزبين مسيحيين بعدما بلغت الحملات الإعلامية المتبادلة ذروتها وتطرقت إلى موضوعات شخصية تنال القياديين من الطرفين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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