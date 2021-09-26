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لبنان
التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت تواجه خطر التمييع
Lebanon 24
26-09-2021
|
17:07
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إعتبر مسؤول قضائي سابق أن التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت تواجه خطر التمييع بعدما دخلت الدهاليز السياسية الضيقة، وتحولت إلى تراشق شبه يومي بين الأطراف الحزبية المعنية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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Lebanon 24
تحقيق
مرفأ
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