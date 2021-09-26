26
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
25
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وتيرة العمل الحكومي تبدأ بسرعة
Lebanon 24
26-09-2021
|
17:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقّعت مصادر وزارية عبر "اللواء" ان "تبدأ وتيرة عمل الحكومة الجديدة بسرعة، مع عودة الرئيس نجيب ميقاتي من زيارته الى باريس ولقائه المهمّ مع الرئيس الفرنسي ماكرون، لترجمة نتائج هذا اللقاء عمليا، استنادا الى الالتزامات التي قدمها ميقاتي لتنفيذ جدول الاصلاحات المرتكز للمبادرة الفرنسية.
وتوقّعت ان يستهل رئيس الحكومة باكورة اجتماعاته اليوم، بايلاء الشؤون الاقتصادية والمعيشية اليومية، الاهتمام اللازم والمباشرة مع الوزراء المعنيين في اعادة تفعيل عمل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة، لتكون قادرة على مواكبة عمل الحكومة لوقف الانهيار والبدء بعملية الانقاذ على جميع المستويات.
وأشارت إلى ان "التركيز بالاجتماعات، سيتناول الاجراءات والتدابير اللازمة، لمعالجة الأزمة المالية وتشكيل الوفود واللجان التي ستبدأ عملها على الفور لوضع الخطط التي ستفاوض صندوق النقد الدولي والهيئات الدولية".
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ هام عن البنزين والمازوت.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبرٌ هام عن البنزين والمازوت.. إليكم الجديد
12:00 | 2021-09-26
26/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أبراج محظوظة ستتزوج عام 2022.. هل انت من بينها؟
Lebanon 24
3 أبراج محظوظة ستتزوج عام 2022.. هل انت من بينها؟
04:30 | 2021-09-26
26/09/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفراج بأسعار السلع الغذائية... ماذا عن أسعار اللحوم؟
Lebanon 24
إنفراج بأسعار السلع الغذائية... ماذا عن أسعار اللحوم؟
03:30 | 2021-09-26
26/09/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أصحاب هذه الأبراج يشعرون أن لا أحد يفهمهم ويهتم لأمرهم!
Lebanon 24
أصحاب هذه الأبراج يشعرون أن لا أحد يفهمهم ويهتم لأمرهم!
03:30 | 2021-09-26
26/09/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة بارزة عن سعري الدولار والمحروقات.. هل سيرتفعان خلال الأيام المُقبلة؟
Lebanon 24
معلومة بارزة عن سعري الدولار والمحروقات.. هل سيرتفعان خلال الأيام المُقبلة؟
16:15 | 2021-09-26
26/09/2021 04:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:02 | 2021-09-27
لا موفدين لماكرون الى بيروت
01:09 | 2021-09-27
عبدالله: المطلوب خطة طوارئ للنقل العام
01:00 | 2021-09-27
مَنْ هو الضيف الذي ينتظره لبنان هذا الاسبوع؟
00:32 | 2021-09-27
ميقاتي في بعبدا صباحا وجدول مواعيد حافل في السراي الكبير
23:56 | 2021-09-26
سعر "الشنطة" لامس المليون ليرة: العام الدراسي "مدولر".. والأرقام مُخيفة!
23:45 | 2021-09-26
"مناشدة للاهالي"....ماذا جرى في خراج بلدة فنيدق؟
فيديو
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
Lebanon 24
بونيتا سعادة عاتبة على أنابيلا هلال.. وتنشر صورة والدها بعد اعتناقه الإسلام (فيديو)
05:00 | 2021-09-26
27/09/2021 08:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
Lebanon 24
فتاة معلقة فوق تماسيح "متعطشة للدماء"! (فيديو)
08:00 | 2021-09-25
27/09/2021 08:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
Lebanon 24
ماكرون بعد لقائه ميقاتي: فرنسا لن تترك لبنان
09:22 | 2021-09-24
27/09/2021 08:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact