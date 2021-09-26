لبنان

وتيرة العمل الحكومي تبدأ بسرعة

Lebanon 24
26-09-2021 | 17:12
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توقّعت مصادر وزارية عبر "اللواء" ان "تبدأ وتيرة عمل الحكومة الجديدة بسرعة، مع عودة الرئيس نجيب ميقاتي من زيارته الى باريس ولقائه المهمّ مع الرئيس الفرنسي ماكرون، لترجمة نتائج هذا اللقاء عمليا، استنادا الى الالتزامات التي قدمها ميقاتي لتنفيذ جدول الاصلاحات المرتكز للمبادرة الفرنسية.
وتوقّعت ان يستهل رئيس الحكومة باكورة اجتماعاته اليوم، بايلاء الشؤون الاقتصادية والمعيشية اليومية، الاهتمام اللازم والمباشرة مع الوزراء المعنيين في اعادة تفعيل عمل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة، لتكون قادرة على مواكبة عمل الحكومة لوقف الانهيار والبدء بعملية الانقاذ على جميع المستويات.
وأشارت إلى ان "التركيز بالاجتماعات، سيتناول الاجراءات والتدابير اللازمة، لمعالجة الأزمة المالية وتشكيل الوفود واللجان التي ستبدأ عملها على الفور لوضع الخطط التي ستفاوض صندوق النقد الدولي والهيئات الدولية".
المصدر: اللواء
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