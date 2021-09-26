لبنان

ميقاتي يولي موضوع البطاقة التمويلية اهتماماً خاصاً

Lebanon 24
26-09-2021 | 17:16
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لاحظت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "الرئيس نجيب ميقاتي يولي موضوع البطاقة التمويلية اهتماما خاصا، لعلاقتها بتحسين الوضع المعيشي لشريحة كبيرة من اللبنانيين في ضوء التدهور الاقتصادي والمعيشي وغلاء المعيشية على نحو غير مسبوق"، الا انها، استبعدت ان "تتخذ الاجراءات المطلوبة، للمباشرة بالعمل بالبطاقة المذكورة قريبا، بعدما تبين استحالة العمل فيها، لوجود ثغرات ونواقص عديدة، تنظيمية وتمويلية، الامر الذي يتطلب، اعادة النظر فيها".
ولم تستبعد المصادر ان يتولّى رئيس الحكومة شخصياً تولّي امر وضع الآلية الجديدة للبطاقة مع وزير الشؤون الاجتماعية وعدد من المستشارين والخبراء المختصين.
المصدر: اللواء
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