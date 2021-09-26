جلسة للحكومة بعد ظهر الأربعاء

أكدت معلومات "اللواء" أن "مجلس الوزراء ينعقد بعد ظهر الأربعاء في القصر الجمهوري، وهذه الجلسة الأولى لحكومة "معا للإنقاذ" تضم جدول أعمال".

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "الجلسة تشهد مواقف لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف عن العمل الحكومي المقبل واولويات المهمات التي تنطلق من شؤون الناس".ولفتت المصادر إلى أن بنودا كثيرة تنتظر الحكومة وتحمل شقا يتصل باجراءات إصلاحية أخرى من البيان الوزاري للحكومة وابرزها مفاوضات صندوق النقد مؤكدة أن ثمة مواضيع ستعرض ولاسيما موضوع الكهرباء فضلا عن أخرى عاجلة.